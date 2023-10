Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi s-a făcut încă un pas pentru Autostrada A7 Pașcani – Suceava – Siret când, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost stabilite datele dezbaterilor publice pentru Acordul de Mediu pentru tronsonul Suceava – Siret. Dezbaterile publice vor avea loc pe 21 noiembrie la Sala Unirii a Consiliului Județean, din curtea interioară a Palatului Administrativ și pe 22 noiembrie la Primăria orașului Siret.

”Îmbucurător este faptul că firma de proiectare a recuperat din timpul pierdut, rămânând un decalaj doar de două luni între lotul Pașcani – Suceava și Suceava – Siret. În prezent se lucrează la studiu pentru perdele de protecție, deoarece este știut faptul că pe zona Grănicești – Ratoș – Bălcăuți viscolul creează frecvent probleme. De asemenea, în momentul de față proprietarii sunt identificați în procent de circa 70%, iar pentru studiul geotehnic mai sunt de făcut foraje pe o distanță de circa 160 m”, a explicat Flutur.

Acest tronson, Suceava – Siret, se împarte în 3 loturi, două dintre ele sunt finanțate ca și Pașcani – Suceava prin Programul Operațional Operațional Transport (POT) 2021-2027, iar ultimul este finanțat prin Integrating Europe’s Transport System (CEPS), program de facilități al Comisiei Europene pentru zona de frontieră. Reamintim că autostrada are ultimul punct de descărcare într-un sens giratoriu la circa 200 m de Vama Siret.

”Îmi exprim speranța că Ministerul Mediului va acorda avizele necesare și că Ministerul Transporturilor și Guvernul României va aproba indicatorii tehnico-economici în perioada imediat următoare pentru a se putea scoate la licitație execuția întregului tronson de autostradă Pașcani – Suceava – Siret, foarte mult așteptat de oameni”, a conchis Flutur.