Roxana Ciuhulescu (44 ani) a fost invitată în podcastul Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplat”, acolo unde a făcut dezvăluiri fără perdea despre fostul soț, Mihai Ivănescu, de care a divorțat în 2017, după 10 ani de mariaj. Cei doi au împreună o fiică superbă, deja adolescentă, pe Ana Cleopatra, care are acum 15 ani și de care Roxana este tare mândră, notează click.ro.

Vedeta cu cele mai lungi picioare care măsoară mai precis 1.22 cm, Roxana Ciuhulescu, i-a povestit Cristinei Șișcanu faptul că a visat mereu să aibă doi copii și a fost întrebată cum este fostul ei soț ca tată pentru fiica lor, Ana.

„Este fostul tău soț un tată grozav pentru copilul tău?”, a întrebat-o soția lui Mădălin Ionescu pe fosta vedetă ProTV. Iar Roxana Ciuhulescu a fost mai mult decât diplomată în răspunsuri. „Este tată și, na…cam atâta! Știi cum e? Că nu-l judec! În primul rând îl respect pentru că e tatăl copilului meu, niciodată nu l-am târât în noroi. Am vorbit atunci după divorț, am spus un singur lucru, țin minte că am fost la Măruță în emisiune și m-a întrebat dacă l-aș mai vrea înapoi și i-am spus foarte franc că “Dacă ar fi ultimul bărbat din lumea asta și nu mi l-aș mai dori în viața mea”! A fost poate un răspuns foarte dur! (…) Când părinții divorțează nu știu dacă toți tații rămân atât de atașați sau de lipiți de copiii lor. El nu a fost, dar nu-l judec. Și-a refăcut și el viața! Nu știu să spun exact ce nu a mers. Cred că pur și simplu ne-am îndrăgostit foarte tare unul de altul, a fost acea flacără a iubirii, a apărut repede și Ana. Când ne-am căsătorit eram deja însărcinată, nu a funcționat”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu, care a mai spus că s-a complăcut într-un mariaj care nu mai funcționa, de dragul fiicei sale, potrivit sursei citate.

