Andreea Marin se numără printre puținele vedete din showbiz-ul autohton fără operații estetice. La cei 48 de ani, „Zâna Surprizelor” slăbește și are grijă să își recapete silueta din liceu. Ce dietă urmează și cât de important este echilibrul în acest proces a mărturisit chiar ea.

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru. Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist Carmen Barcan, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Si am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului.”, a mărturisit ea, potrivit kfetele.ro, citează click.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dieta-care-a-intinerit-o-pe-andreea-marin-cum-a-2303433.html