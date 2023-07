Din cauza războiului din Ucraina, în județul Suceava nu mai ajung turiști din Statele Unite și Japonia. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației de Turism Bucovina, Ciprian Șlemco, a declarat: „În Bucovina am pierdut piețele <mai scumpe>, respectiv SUA și Japonia. Din păcate, americanii și japonezii au un alt concept de a călători, iar atîta timp cît lîngă graniță este război va fi destul de dificil să-i aducem înapoi. În schimb, în Bucovina vin turiști din Austria, Germania, Israel și Italia”. Întrebat dacă turiștii din străinătate sînt oameni mai în vîrstă, Ciprian Șlemco a răspuns: „În general, România primește turiști 60+. Nu doar Bucovina, ci România. Sînt turiști care călătoresc în grup și aceștia sînt cei care au o anumită vîrstă. Sigur, vorbim și de partea de tineret, însă este într-un procent mai redus. Pe Bucovina, mănăstirile rămîn pe primul loc, dar deja vorbim și de turismul activ”. Președintele Asociației de Turism Bucovina a adăugat: „De cîțiva ani insistăm pe turismul activ și funcționează destul de bine. Vorbim de zona Vatra Dornei, unde se pot face multe lucruri frumoase, în speță caiac, mountainbike sau turism de aventură pe munte. Așadar, există și segmente care funcționează destul de bine din punctul meu de vedere”.

