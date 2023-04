Bucovina rămâne o destinație căutată pentru Sărbătorile Pascale, inclusiv de către turiștii străini. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației de Turism Bucovina, Ciprian Șlemco, a declarat că județul Suceava stă foarte bine la rezervarea locurilor în structurile de cazare, chiar dacă traversăm o perioadă puțin mai dificilă. El a afirmat: „Ca în fiecare an, de Sărbătorile Pascale, Bucovina are un grad de ocupare destul de consistent. Încet, încet, turismul bucovinean și-a revenit. Lumea preferă zonele Gura Humorului, Suceava, Rădăuți, Cîmpulung și Vatra Dornei. În această perioadă, lumea preferă zona mănăstirilor. Zona mănăstirilor din Bucovina este faimoasă la nivel național și internațional. De aceea, în zona mănăstirilor Humorului, Moldovița, Sucevița și Putna, de exemplu, vorbim de un număr consistent de turiști. De obicei, vin mulți turiști din sudul României. În general, mai avem turiști din Botoșani, Iași, Neamț și Bacău”. Domnul Șlemco a adăugat: „Și turiștii străini au început încet, încet, să reapară în Bucovina, chiar dacă suntem în continuare cu războiul la graniță. Simțim o ușoară dezghețare a numărului de turiști străini, care încep să viziteze Bucovina”. Ciprian Șlemco este și administratorul Agenției Hello Bucovina.

