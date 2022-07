Războiul din Ucraina determină mulți turiști să ocolească județul Suceava. Președintele Asociației pentru Turism Bucovina și administratorul Agenției Hello Bucovina, Ciprian Șlemco, a declarat, la Radio Top, că se înregistrează refuzuri de la turiști de a veni în partea de nord, la Suceava și în Maramureș, din pricina conflictului armat din țara vecină. El a afirmat: „Într-o proporție foarte mare mă refer la turiștii străini. În plus, ieri, am avut un tur al mănăstirilor din Bucovina și am rămas foarte surprins că pe 20 iulie, de Sf. Ilie, și în perioada de vacanță, numărul turiștilor care se plimbă prin zona noastră este foarte mic în comparație cu cel de anul trecut, când mai erau restricții din cauza pandemiei de COVID. Toți comercianții se plâng de lipsa turiștilor”. Ciprian Șlemco a adăugat: „Este o îngrijorare mai ales pentru tour-operatori, fiindcă sunt foarte mulți români care în ultimul timp au apelat la agențiile de turism, ceea ce este foarte bine. Din păcate, faptul că suntem la 40 de kilometri de frontiera de stat cu Ucraina, influențează destul de mult, și eu cred că asta va mai dura cel puțin un an de zile”. Totodată, președintele Asociației de Turism Bucovina a afirmat: „Anul trecut, majoritatea românilor au călătorit destul de mult și au folosit locații de cazare mai mici. Hotelurile mari au avut puțin de suferit, dar totuși s-a mers la o capacitate destul de decentă. Anul acesta lucrurile stau un pic altfel. Ne așteptam ca hotelurile mari să fie pline. Au fost câteva valuri ici, colo, însă, ca și proporție, ca și randament, nu se compară cu ceea ce a fost”.