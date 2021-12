Canotorul sucevean Florin Nicolae Arteni Fîntînariu a primit astăzi din partea primarului Ion Lungu o ”Diplomă de Excelență” pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile Olimpice de la Tokio și la Campionatul European de Canotaj. ”Astăzi am avut onoarea de a acorda din partea Primăriei Municipiului Suceava o Diplomă de Excelență domnului Florin Nicolae Arteni Fîntînariu, pentru rezultatele deosebite obținute de sportivul sucevean la Jocurile Olimpice de la Tokio și la Campionatul European de Canotaj. Florin a făcut parte din echipajul României în proba de opt rame cu cârmaci, cu care a cucerit locul 7 la Olimpiadă și locul 2 la competiția europeană desfășurată la Varese, în Italia. Acestea sunt doar cele mai recente performanțe obținute de suceveanul de numai 20 de ani, care s-a afirmat încă din faza junioratului, când a reușit să devină campion mondial. Îl felicit pentru realizările sale și îi doresc mult succes în continuare!”, a transmis Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating