Un student la teologie este îngrijorat că tot mai mulți preoți din Bucovina încalcă rânduielile liturgice la botez în sensul în care nu cufundă pruncul în cristelniță ci doar îl stropesc cu apă. El i-a trimis arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, un filmuleț de la un botez în care preotul doar toarnă apă pe coopilaș și întreabă dacă botezul este valid.

„Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Calinic, sunt I.P., student la Facultatea de Teologie din București. Recent am participat la un botez la o rudă din Bucovina, slujbă oficiată de părintele … . Vă atașez o mică filmare de la acest eveniment. După cum se observă în filmare, părintele slujitor încalcă rânduielile liturgice actuale, efectuând botezul prin turnare și nu prin cufundare. Din simbolismul Tainei Sfântului Botez am reținut următorul aspect: cufundarea și ridicarea din apa Botezului închipuie îngroparea și Învierea Domnului. Având rude în Bucovina, în zona …, am participat la mai multe astfel de slujbe și nu doar o dată pr. … a efectuat botezul așa, ci cam de fiecare dată. Și nu doar sfinția sa, ci mulți alți preoți. Sunt la curent cu disputele ce au fost după tragicul deces al unui copil, la Suceava, după primirea Tainei Botezului. Ar fi o explicație de ce mulți preoți sunt stăpâniți de frică în a mai practica botezul prin „imersiune” după cum ne și indică însăși etimologia cuvântului „botez”. Dar de aici și până a face din a încălca rânduiala Bisericii o practică curentă mi se pare îngrijorător. Noi, viitorii preoți, ce să învățăm din aceste abateri? Că putem schimba rânduiala statornicită de Sfinții Părinți așa după cum bate vântul secularizant, care bântuie din ce în ce mai mult astăzi? Și încă o întrebare: dacă „pricinile binecuvântate” lipsesc cu adevărat, un astfel de botez, făcut prin stropire, este valid? Am învățat la un curs de Liturgică că validitatea Tainelor Bisericii este dată de o serie de condiții interne și externe, între care și împlinirea întocmai a ritualului.

Am și un verișor care stă în comuna … și mi-a zis ca la el în comună și în toate comunele din apropiere toate botezurile sunt așa. Vă mulțumesc și cer iertare pentru îndrăzneală. Binecuvântați, Înaltpreasfinția Voastră!”, i-a scris studentul înaltului prelat.

IPS Calinic a arătat că este de preferat respectarea prevederilor liturgice însă a precizat că în situații speciale precum în cazul copiilor născuți prematur, in-vitro sau a celor aflați pe patul de moarte, Botezul se face prin turnare. ”Domnule student, Vă doresc ca dumneavoastră să respectați, atunci când veți fi preot într-o parohie, cele învățate la facultate. Numai că, în timp, vă veți confrunta cu diferite situații. În cazul unui copil născut prematur, cu probleme majore de sănătate, sau a copiilor născuți in-vitro, care au o constituție mai fragilă, sau a celor care se botează la maturitate, sau a celor aflați pe patul de moarte, Botezul se face prin turnare. Uneori, preoții se confruntă și cu cerbicia părinților pruncilor, care nu acceptă botezul prin cufundare. Astfel, preotul trebuie să se facă, asemenea Sfântului Apostol Pavel, tuturor toate, ca, în orice chip, să mântuiască pe unii (I Corinteni 9, 22). Mai mult, faptul că în Bucovina, pe alocuri, Botezul se face doar prin turnare este o reminiscență din vremea când Bucovina a fost sub diferite ocupații, ceea ce nu știrbește din validitatea Tainei. Desigur, este de preferat respectarea prevederilor liturgice. Vă doresc cât mai puține situații neprevăzute atunci când veți fi preot”, i-a transmis IPS Calinic.