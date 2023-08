Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, susține că evenimentele mari organizate luna aceasta de instituție la Cetatea de Scaun a Sucevei au avut priză la public. Totodată, el consideră că mai sunt de îndreptat anumite chestiuni, cum ar fi cele legate de sonorizare. Într-o emisiune la Radio Top, directorul s-a referit, în principal, la Festivalul de Artă Medievală și la Cetatea de Rock a Sucevei.

El a declarat: „Mă bucură prezența publicului la diversele noastre acțiuni, în Cetate sau pe platoul Cetății. Este un public care intră în Cetate și un altul care folosește motivația evenimentului pentru a se plimba, pentru a ajunge pe platoul Cetății. Este un câștig în ambele cazuri, pentru că lumea circulă, lumea știe că se întâmplă evenimente în oraș, și îmi place să cred că cel puțin cu o parte din aceste evenimente, lumea se laudă. Este un lucru extrem de important ca sucevenii să spună că la ei acasă se întâmplă tot felul de acțiuni, și că dacă vii vara aici ai ce face. Nu-i de neglijat faptul că apar fel de fel de imagini de la evenimentele din Suceava pe Facebook, pe Instagram, ș.a.m.d.”.

Totodată, Emil Ursu a spus: „De la an la an am modificat anumite lucruri și am încercat să îmbunătățim ceea ce nu a funcționat. Nu am reușit întotdeauna, dar ne străduim ca de la ediție la ediție lucrurile să evolueze”. Directorul muzeului sucevean a adăugat: „Anul ăsta a fost o mare problemă cu sonorizarea. Și la Medieval, și la Cetatea de Rock, am avut probleme serioase. După pandemie, primarii își organizează fel de fel de evenimente. Cererea de sonorizare este foarte mare și efectiv nu ai oameni și echipamente pentru a acoperi solicitările”.