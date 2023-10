Comedia originală pentru întreaga familie cu Lil Rel Howery și Chris „Ludacris” Bridges va debuta pe 17 noiembrie 2023, în exclusivitate pe Disney+.

Disney+ a lansat trailerul comediei originale cu tematică de sărbători „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”), care va avea premiera pe 17 noiembrie 2023, exclusiv pe Disney+. O poveste amuzantă și emoționantă despre un asistent social din departamentul de poliție din Atlanta și despre călătoria sa din Ajunul Crăciunului care îl ajută să își amintească bucuria și magia sezonului festiv. Filmul îi are în distribuție pe Lil Rel Howery și Chris „Ludacris” Bridges.

Link Trailer: https://youtu.be/DbOmSUSmISM

Eddie Garrick (Chris „Ludacris” Bridges) este un om bun la suflet care a întors spatele Crăciunului din cauza unei experiențe traumatizante din copilărie. La cererea soției sale Allison Garrick (Teyonah Parris), de care este separat, Eddie o ia cu el pe fiica sa de 9 ani, Charlotte (Madison Skye Validum), în Ajunul Crăciunului, unde întâlnesc un bărbat misterios într-un costum roșu, pe nume Nick (Lil Rel Howery). Eddie, care este asistent social, crede că bărbatul delirează și are nevoie de ajutor, dar când acesta stârnește mânia unui politician local (Oscar Nuñez), el și fiica sa sunt purtați într-o aventură magică care ar putea să-i redea credința în Crăciun. „Magie de Crăciun” este regizat de Tim Story, scris de Scott Rosenberg, produs de John Jacobs și Will Packer, iar Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger și Zac Unterman sunt producători executivi. Filmul îi mai are în distribuție pe Teyonah Parris, Madison Skye Validum, Oscar Nuñez, Ravi V. Patel, Mary Lynn Rajskub, Gina Brillon, Sebastian Sozzi, Kevin Connolly și Zulay Henao.

„Magie de Crăciun” va debuta pe 17 noiembrie 2023, exclusiv pe Disney+.

