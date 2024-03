Disney+ a anunțat, în cadrul Festivalul Canneseries, că serialul original din șase episoade „Becoming Karl Lagerfeld” (cunoscut înainte sub numele de „Kaiser Karl”), produs de Gaumont și Jour Premier, va avea premiera pe 7 iunie 2024, exclusiv pe Disney+ la nivel internațional și pe Hulu în SUA.

Trailer

În 1972, Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) avea 38 de ani și nu purta încă coafura sa emblematică. Era la acel moment un designer de prêt-à-porter, necunoscut publicului larg. În timp ce îl întâlnește și se îndrăgostește de senzualul Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un tânăr ambițios și neliniștit, misteriosul designer îndrăznește să-l înfrunte pe prietenul (și rivalul) său, Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), un geniu al modei haute-couture, susținut de formidabilul om de afaceri Pierre Bergé (Alex Lutz).

„Becoming Karl Lagerfeld” ne duce în mijlocul anilor ’70, la Paris, Monaco și Roma, pentru a urmări formidabila evoluție a acestei personalități complexe și emblematice a couture-ului parizian, deja condusă de ambiția de a deveni un împărat al modei. Între glam, conflicte de orgolii, petreceri grandioase și pasiuni distructive, se dezvăluie povestea lui Karl înainte de a deveni Lagerfeld.

Adaptată după bestsellerul „Kaiser Karl” semat de Raphaëlle Bacqué (publicat de Albin Michel), aceasta poveste este prezentată pentru prima dată pe ecran și aduce o distribuție plină de personalități celebre.

Actorul Daniel Brühl („Nothing New in the West”, „Captain America: Civil War”, „Rush”, „Inglourious Basterds”, „Good Bye, Lenin!”) în rolul couturierului, parade Théodore Pellerin („Continental Draft (South)”, „Solo”, „Franklin”, „Beau is Afraid”) în rolul lui Jacques de Bascher și Arnaud Valois (cel mai talentat actor nou la Festivalul Lumière 2018; „120 BPM”, „Good Grief” „The Girl on the Train”, „My Best Part”, „Spring Blossom”) în rolul lui Yves Saint Laurent. Alex Lutz (César pentru cel mai bun actor în 2019; Molière în 2016 și 2020; „Vortex”, „Guy”, „Romantique”, „Baron noir”, „Strangers by Night”) îl interpretează pe Pierre Bergé. Agnès Jaoui (César pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1998, 2001 și 2016; „À l’Ombre des filles”, „En Thérapie”, „The Sweet Escape”, „The Taste of Others”) o interpretează pe Gabrielle Aghion, fondatoarea casei de modă Chloé, care a contribuit în mare măsură la succesul său.

Jérôme Salle („Kompromat”, „Totems”, „The Odyssey”, „Zulu”, „Anthony Zimmer”) se află la conducerea acestui important serial, realizând episoadele 1, 2 și 6. El împarte rolul de producător executiv cu producătorul Jour Premier, Arnaud de Crémiers.

Episoadele 3, 4 și 5 sunt regizate de Audrey Estrougo („Everything’s Fine”, „Suprêmes”). Isaure Pisani-Ferry („Ganglands”, „Vampires”, „Kaboul Kitchen”) este creatoarea serialului, alături de Jennifer Have („Unfaithful”, ” The Red Band Society”) și Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry este, de asemenea, scenarista principală a serialului, co-scriind toate episoadele împreună cu Dominique Baumard („Le Jeune imam”, „Ganglands”, „The Bureau”), Jennifer Have și NathalieHertzberg („The Goldman Case”).

De asemenea, serialul pune în evidență personalitățile din lumea modei și a culturii care s-au confruntat cu Karl Lagerfeld în acea perioadă. Legendara actriță Marlene Dietrich este interpretată de Sunnyi Melles, văzută în filmul câștigător al Palme d’Or în 2022, „Triangle of Sadness”. Andy Warhol este interpretat de Paul Spera („On the Line”, „On the Basis of Sex”, „Marie-Antoinette”). Distribuția este completată de actrița germană Lisa Kreuzer (a cărei carieră eclectică include filme de Wim Wenders, Patrice Chéreau, Amos Gitaï și seria „Dark”) în rolul mamei lui Karl, Elisabeth Lagerfeld.

Muzica serialului a fost responsabilitatea lui Evgueni și Sacha Galperine („Oussekine”, „By the Grace of God”, „The Undoing”, „Baron noir”, „The Night Doctor”, „Happening”, „Scene from a Marriage”).

„Becoming Karl Lagerfeld” se naște la inițiativa lui Christophe Riandee, vice-CEO al companiei de producție conduse de Sidonie Dumas. Serialul este produs de Isabelle Degeorges pentru Gaumont și Arnaud de Crémiers pentru Jour Premier.

Primele două episoade ale serialului au premiera în cadrul Festivalului Canneseries.