Începând cu 7 iulie, Disney+ va începe să lanseze o colecție de 28 de scurtmetraje clasice restaurate de Walt Disney Animation Studios, care au ca protagoniști personaje emblematice precum Mickey și Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto, Chip n’ Dale, și prima vedetă a studioului, Oswald, iepurele norocos. Anul acesta marchează centenarul Walt Disney Animation Studios, un eveniment omagiat ca parte a celebrării aflate în desfășurare a Disney 100.

Acest pachet de scurtemetraje, care variază de la titluri clasice la unele mai puțin cunoscute publicului, include exemple ale câtorva dintre scurtmetrajele timpurii ale Disney pentru cinematograf („Probleme cu tramvaiul” / „Trolley Troubles” și „Salvatorul Oswald” / „All Wet” ambele din 1927 cu Oswald, iepurele norocos ca protagonist), animațiile clasice Silly Symphony precum „Dansul scheletelor” / „The Skeleton Dance”, „Micii copii de mare” / „Merbabies” și „Wynken, Blynken și Nod”, precum și o gamă variată de scurtmetraje de divertisment în centrul cărora se află cele mai iubite personaje Disney. „Atenție, veverițe la bord” / „Chips Ahoy”, un scurtmetraj CinemaScope din 1956 care îl are ca protagonist pe Donald Duck și rivalii săi, veverițele, încheie seria în luna octombrie, precedând aniversarea de 100 de ani a Disney de pe 16 octombrie.

Recrearea animațiilor a fost coordonată de echipa Walt Disney Studios Restoration and Preservation, condusă de regizorul Kevin Schaeffer, care a lucrat îndeaproape cu consilierii de creație de la Walt Disney Animation Studios. Aici, menționăm pe Dorothy McKim, producător de proiecte speciale și animație 2D, care a colaborat cu Mike Giaimo (designer de producție renumit, implicat în ambele lung-metraje „Regatul de gheață” / „Frozen”, precum și în „Dorință” / „Wish”, o producție care urmează să fie lansată) responsabil cu supravegherea activității de redare a culorilor, precum și cu legenda în materie de animații, Eric Goldberg (care a dat nașterii formei animate a duhului din „Aladdin” și a regizat „Pocahontas” și două segmente pentru “Fantasia/2000”). Aceeași echipă a recreat recent „Cenușăreasa” și lucrează în prezent la recrearea filmului „Alba ca Zăpada și cei Șapte Pitici”.

În legătură cu acest anunț, Dorothy McKim a declarat: „Suntem încântați să lucrăm cu Kevin Schaeffer și cu echipa de restaurare a Studioului pentru a prezenta aceste versiuni frumos recreate ale unor scurtmetraje clasice de animație Disney. Două dintre cele mai bune talente artistice ale noastre și-au adus experiența și pasiunea în acest proiect pentru a se asigura că filmele arată cât mai bine și sunt fidele intențiilor creative ale realizatorilor originali. Suntem foarte încântați să împărtășim aceste minunate scurtmetraje cu publicul Disney+. Niciodată nu au arătat și nu au sunat mai bine.”

CU PREMIERA PE 7 IULIE:

AQUAMANIA (1961)

Goofy, pasionat de schi nautic, își propune să-și învețe fiul arta acestui sport și ajunge din greșeală într-o cursă de campionat. În drumul său spre o victorie neașteptată, întâlnește o caracatiță ghinionistă și face un ocol pe un roller coaster.

BATH DAY (1946)

Motanul Figaro devine centrul atenției, după ce primește o baie (cu tot cu panglică și parfum) de la Minnie Mouse, dar apoi întâlnește o ceată de pisici vagaboande neastâmpărate pe o alee. Deși înspăimântat, Figaro are câștig de cauză atunci când, scuturându-se, răstoarnă un turn de coșuri de gunoi peste rivalul său, iar el iese învingător din încăierare. Minnie îl răsplătește cu o altă baie.

CONSTRUCTORUL MICKEY / BUILDING A BUILDING (1933)

Mickey operează un excavator pe un șantier aglomerat, unde Minnie vinde pachete de mâncare, iar Pete, care flirtează cu ea, este maistru. Când avansurile lui Pete depășesc limita, Mickey vine în ajutorul lui Minnie, ceea ce duce la o urmărire prin scheletul de oțel al unei clădiri și la un final captivant.

FIGARO ȘI FRANKIE / FIGARO AND FRANKIE (1947)

Motanul lui Minnie, Figaro, încearcă să tragă un pui de somn, dar canarul (Frankie) insistă să cânte. Urmează o ceartă în urma căreia cușca lui Frankie se răstoarnă. Minnie crede că Figaro l-a mâncat pe Frankie, dar pasărea a zburat pur și simplu din colivie. În cele din urmă, Figaro îl salvează pe Frankie de câinele vecinului, iar liniștea este restabilită în casă.

GIMNASTICA LUI GOOFY / GOOFY GYMNASTICS (1949)

Goofy apelează la ajutorul unei fișe de instrucție și la echipamente de gimnastică într-un efort de a deveni în formă, cu ajutorul unor gantere, bare de tracțiune și cabluri de extensie. În acest proces, își distruge podelele, este aruncat prin cameră și cade pe fereastră, înainte de a sfârși aprobator în spatele decupajului unui bărbat musculos așa cum aspira și el să ajungă.

DANSUL SCHELETELOR / THE SKELETON DANCE (1929)

Un cvartet plin de viață de schelete de cimitir iese să cânte și să danseze toată noaptea în această simfonie înfricoșătoare, pe muzica macabră a lui Edvard Grieg (adaptare de Carl Stalling). Animația ingenioasă a lui Ub Iwerks folosește o mulțime de pozne de cimitir care implică animale și un xilofon scheletic.

CU PREMIERA PE 11 AUGUST:

OLIMPIADA DIN CURTE / BARNYARD OLYMPICS (1932)

Mickey și Pete se înfruntă într-o varietate de evenimente sportive (alergare, canotaj, sărituri și o finală de cursă sălbatică pe bicicletă), în timp ce întreaga curte (inclusiv Minnie și Horace Horsecollar) se adună pentru a-i încuraja. Pete recurge la înșelăciune, dar Mickey câștigă în cele din urmă.

VĂRUL LUI DONALD, GUS / DONALD’S COUSIN GUS (1939)

Verișorul lacom al lui Donald Duck, Gus Goose, vine în vizită și practic mănâncă tot ce găsește în casă. Când abordarea directă pentru a scăpa de musafirul său vorace eșuează, Donald recurge la măsuri disperate pentru a-l alunga.

NEPOȚII LUI DONALD / DONALD’S NEPHEWS (1938)

Donald încearcă să practice psihologia copilului (cu o carte intitulată „Instruirea copilului modern”) pe cei trei nepoți care îl vizitează – Huey, Dewey și Louie – care adoră să facă pozne și să îi joace feste unchiului lor Donald, care suferă de mult timp. Cartea nu are prea mult impact asupra trioului de scandalagii, care fac ravagii asupra lui Donald și a casei sale.

THE FLYING JALOPY (1943)

Donald Duck cumpără un avion uzat și hodorogit de la vicleanul proprietar Ben Buzzard, care îl păcălește pe rățoiul naiv să îl facă pe Ben beneficiar în caz de accident. Ben îl conduce apoi pe Donald într-un zbor nesăbuit, încercând să facă avionul să se prăbușească pentru a încasa o avere de pe urma nenorocirii lui Donald.

GOOFY ȘI PRIETENUL SĂU WILBUR / GOOFY AND WILBUR (1939)

Goofy a dat startul unui serial de desene animate axat pe propriile sale aventuri cu acest scurtmetraj inventiv, care ni-l prezintă lucrând la unison cu lăcusta lui de companie, Wilbur, pentru a momi peștii în năvod. Nedându-și seama de pericolul ce-l paște pe Wilbur decât când este prea târziu, Goofy intră în acțiune pentru a încerca să-și scape prietenul de un deznodământ incert datorat unei broaște înfometate.

LOCOMOTIVA CU ABURI A LUI MICKEY / MICKEY’S STEAM ROLLER (1934)

Mickey Mouse conduce un compactor pe aburi atunci când nepoții săi gemeni, Morty și Ferdie Fieldmouse, însoțiți de Minnie, trec pe lângă el. În timp ce Mickey flirtează cu Minnie, gemenii deturnează mașina și pornesc pe un drum al distrugerii, în timp ce Mickey îi urmărește. Mickey sfârșește prin a fi urmărit de băieți, ceea ce duce la un moment haotic, dar fericit.

CU PREMIERA PE 5-8 SEPTEMBRIE:

SALVATORUL OSWALD / ALL WET (1927)

Oswald, iepurele norocos, ia o pauză de la rutina zilnică și se dă drept salvamar pentru a o impresiona pe frumoasa Fanny Cottontail. Când Fanny se preface că are probleme, Oswald vine în ajutor și cei doi fac valuri în timp ce se luptă pentru a se întoarce la mal.

PROBLEME CU TRAMVAIUL / TROLLEY TROUBLES (1927)

„Probleme cu tramvaiul” a lansat seria de desene animate Oswald, iepurele norocos a lui Walt Disney (deși a fost de fapt al doilea scurtmetraj care a intrat în producție) și îl prezintă pe Oswald în rolul unui conductor de troleibuz care încearcă să-și facă treaba. Pe drum, el are de-a face cu un vagon plin de pasageri iepurași scandalagii, dealuri imposibil de abrupte, o vacă încăpățânată, o capră la atac și alte obstacole.

PROBLEME CU OSUL / BONE TROUBLE (1940)

Acest prim episod oficial din seria de desene animate Pluto ni-l prezintă pe îndrăznețul nostru cățeluș pe fugă după ce a furat un os de la buldogul Butch. Pluto se refugiază în „Sala Oglinzilor”, montată în cadrul unui carnaval. Teama sa inițială de distorsiuni duce la o aventură plină de distracție în care profită de oglinzi pentru a se apăra de Butch.

MICII COPII DE MARE / MERBABIES (1938)

Walt Disney a apelat la foștii colegi Hugh Harman și Rudy Ising pentru a crea această Simfonie caraghioasă subacvatică. Valurile oceanului cheamă puii de sirenă la un circ acvatic pe fundul oceanului, unde interacționează cu o paradă de căluți de mare, stele de mare și alte viețuitoare marine, înainte de a dispărea la suprafața de unde au venit.

CANGURUL LUI MICKEY / MICKEY’S KANGAROO (1935)

Mickey și Pluto intră în acțiune atunci când un prieten australian le trimite un cangur boxer și copilul ei. Pluto se enervează la început când vizitatorii îi distrug noua căsuță și îi mănâncă mâncarea, dar Mickey se bucură că are un partener de box. Totul e bine când se termină cu bine, iar ei devin o familie extinsă foarte neobișnuită.

PLUTO JUCĂUȘUL / PLAYFUL PLUTO (1934)

Pluto încearcă să îl ajute pe Mickey la curățenia de primăvară și cu strânsul frunzelor, dar ziua se transformă în haos odată cu sosirea unui vârtej de vânt, a unui furtun găurit care nu ține cont de nimic și a unei invazii de muște. Pluto intră într-o situație delicată cu o rolă de hârtie de muște, ceea ce duce la unele dintre cele mai memorabile scene ale sale.

PLUTO, JUNIOR (1942)

Pluto și Pluto Junior se bucură de o după-amiază leneșă când cățelușul jucăuș se încurcă cu o minge, un balon, un vierme, o pasăre și o frânghie de rufe. Pluto își salvează fiul dintr-o situație precară, rămâne încurcat în acest proces, dar reușește să aterizeze cu bine.

DANSUL DIN HAMBAR / THE BARN DANCE (1929)

Minnie Mouse trebuie să aleagă între doi parteneri de dans, în timp ce neîndemânaticul Mickey concurează cu Pete, ceva mai experimentat, pentru plăcerea companiei ei. Mickey folosește baloane pentru a se face mai ușor în picioare, dar este prins și nu reușește să se descurce.

CU PREMIERA PE 6 OCTOMBTIE:

LA IARBĂ VERDE / CAMPING OUT (1934)

Mickey, Minnie, Clarabelle și Horace Horsecollar se află într-o excursie cu cortul și se bucură de aer liber până când sosirea unui țânțar singuratic se transformă într-un atac în forță care presupune o armată de insecte înțepătoare. Excursioniștii contraatacă cu câteva contramăsuri ingenioase.

ATENȚIE, VEVERIȚE LA BORD / CHIPS AHOY (1956)

Veverițele înfometate, Chip și Dale, au ajuns la ultima ghindă, când zăresc peste lac un copac plin de ghinde care aparține lui Donald Duck. Piratând corabia lui Donald din interiorul unei sticle, cei doi isteți își croiesc drum spre copac, dar nu fără intervenția lui Donald. Profită de vântul din pânza lui Donald și sfârșesc prin a râde la final.

FINISAJE PE SCENĂ / FIDDLING AROUND (1930)

Mickey Mouse arată o gamă largă de expresii și emoții (și chiar poartă părul lung) în această interpretare virtuoasă solo la vioară. El se confruntă cu un public nevăzut și cu un răuvoitor în timp ce interpretează cu seriozitate mai multe piese, inclusiv Dansul maghiar și Uvertura William Tell. Walt Disney a regizat acest film, care este cunoscut și sub numele de „Just Mickey”.

CEL MAI PROST ZUGRAV / INFERIOR DECORATOR (1948)

Donald Duck stârnește un șir de necazuri atunci când se încurcă cu o albină pe nume Spike, care încearcă să polenizeze tapetul floral al lui Donald. Când Donald îl prinde pe Spike cu lipici pentru tapet, se ajunge la un meci de lupte între cei doi. Întregul plan se întoarce împotriva lui, când Spike reușește să scape și să înroleze un stup plin de prieteni albine pentru a se răzbuna.

BĂTRÂNUL MCDONALD DUCK / OLD MacDONALD DUCK (1941)

Donald Duck își intră în ritmul treburilor de la fermă, cum ar fi hrănirea animalelor și mulsul vacii Clementine, dar descoperă că o muscă a intrat în unguent (sau, mai degrabă, în lapte) atunci când o muscă persistentă îi dă peste cap planurile și îl face să-și piardă atenția.

CÂND PISICA NU-I ACASĂ / WHEN THE CAT’S AWAY (1929)

Când pisica Tom nu e acasă, Mickey, Minnie și un grup de șoareci neastâmpărați îi ocupă casa și se distrează cu diverse grozăvii muzicale. Mickey și Minnie dansează pe clapele pianului, folosesc o roată de brânză elvețiană pe post de rulou pentru pian și găsesc un nou mod inventiv de a cânta la un disc de fonograf.

WYNKEN, BLYNKEN ȘI NOD / WYNKEN, BLYNKEN AND NOD (1938)

Această animație Silly Symphony complexă este o fantezie a viselor despre trei copii care călătoresc pe Lună într-o barcă de lemn. Pe drum, ei merg la pescuit de stele și prind o cometă în plasa lor pentru a fi trași pe cerul nopții. Când izbucnește o furtună, ei alunecă pe pământ pe o rază de lună și se întorc în leagăn adormind la loc.

###

Despre Disney+

Disney+ este platforma dedicată de streaming care cuprinde filme și producții de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, alături de „Familia Simpson” și multe altele. În anumite țări, serviciul include și noul brand de producții de divertisment general, Star. Serviciul de streaming direct către consumator, Disney+, de la The Walt Disney Company, face parte din segmentul Disney Media & Entertainment Distribution. Serviciul oferă o colecție de conținut original exclusiv, în continuă creștere, printre care filme de lung metraj, documentare, seriale de acțiune și de animație și scurtmetraje. Având acces la vasta gamă Disney de filme si divertisment TV, Disney+ găzduiește, de asemenea, cele mai noi lansări de la The Walt Disney Studios. Iar prin intermediul Star, oferă cele mai noi apariții de la 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures și multe altele. Pentru mai multe informații, vizitați disneyplus.com sau căutați aplicația Disney+ pe majoritatea dispozitivelor mobile și a televizoarelor conectate.

Despre Walt Disney Animation Studios

Îmbinând măiestria artistică și poveștile cu tehnologia revoluționară, Walt Disney Animation Studios este un studio de animație sub coordonarea regizorilor, responsabil pentru crearea unora dintre cele mai îndrăgite filme realizate vreodată. Disney Animation continuă să se bazeze pe moștenirea sa bogată în inovație și creativitate, de la primul lungmetraj complet animat, Alba ca Zăpada și cei Șapte Pitici din 1937, la Frozen 2 din 2019, cel mai mare film de animație din toate timpurile, până la Dorință, un film care va fi lansat în toamna anului 2023. Printre creațiile atemporale ale studioului se numără Pinocchio, Frumoasa din pădurea adormită, Cartea junglei, Mica sirenă, Regele leu, Regatul de Gheață, Zootropolis și Encanto.