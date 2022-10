Nu avem nevoie de o zi speciala pentru a onora pisicile si bucuria pe care o aduc in fiecare zi in vietile noastre. O putem face oricand, iar trecerea in revista a celor mai iubite pisic create de Disney Animation poate fi o cale de a le sarbatori. De ce? Pentru ca sunt feline jucause care, prin aventurile lor, au incantat adultii si copiii din intreaga lume si continua sa o faca si in prezent.

Marie, Toulouse si Berlioz din desenul animat The Aristocats

Daca ai vazut desenul animat The Aristocats, sigur ai fost cucerit de aceste trei pisicute talentate, poznase si haioase: Marie, Toulouse si Berlioz. Indiferent daca preferata ta a fost pisicuta Marie care este eleganta si rafinata, motanasul Toulouse care este un artist increzator sau timidul Berlioz, sigur ai exersat arpegiile alaturi de ei.

Pisica Cheshire din desenul animat Alice in Wonderland

Poti sa fii sigur ca, datorita ranjetului larg si a culorilor stralucitoare, pisica Cheshire nu poate fi gasita decat in Tara Minunilor. Este o felina amuzanta care poate apare si dispare ca prin minune din fata ochilor lui Alice. Este experta in activitati incitante si o pisica insistenta, curioasa si pusa pe sotii si mici rautati care fie te va innebuni, fie te va distra.

Figaro din desenul animat Pinocchio

Figaro a debutat in 1940 in desenul animat Pinocchio ca insotitor al lui Geppetto, dar a reaparut in multe alte desene animate de scurt metraj, fiind chiar si animalul de companie a lui Minnie Mouse. Imatur, draglas si amuzant, Figaro este printre cei mai iubiti pisoi creati de Disney Animation.

Sergeant Tibbs din desenul animat 101 Dalmatians

Intr-o lume a cainilor, pisica Sergeant Tibbs a dat dovada de curaj si istetime. El a ajuta la salvarea puilor dalmatienilor Pongo si Perdita si alti zeci de pui de la soarta cumplita pe care le-o rezervasera Cruella si acolitiui ei. De aceea, nu poate lipsi din lista noastra.

Lucifer din desenul animat Cinderella

Lucifer isi petrecea cea mai mare parte a timpului incercand sa fie pe placul mamei vitrege si facand viata Cenusaresei mai grea. Este o pisicuta draguta dar cu un comportament rautacios pe care s-ar putea sa nu o iubeasca chiar toata lumea. Totusi, chiar daca nu suntem de acord cu purtarea lui, isi are si el rolul lui in povestea Cenusaresei care, pana la urma, se termina cu bine.

Mittens din desenul animat Bolt

Mittens, o pisica de strada, il ajuta pe Bolt sa il gaseasca pe Penny, stapanul sau si va avea parte de aventura vietii ei. Si, daca la inceput este impertinenta si cinica pentru ca a fost ranita in trecut, in final intelege ca daca va lasa garda jos isi va putea gasi prieteni noi de incredere.

Tu ce alte pisicute din desene animate mai stii?