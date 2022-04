Divorțul Prodan-Reghecampf se va finaliza, până la urmă, tot în instanță. Deși înainte Paște se părea că cei doi își doreau să îngroape securea războiului și să divorțeze pe cale amiabilă, la notar, iată că lucrurile nu s-au întâmplat deloc așa, notează click.ro.

“Nu vreau nici să aud ce face, dacă face, sau cu cine face. Să facă 100 de copii cu 100 de fete de oraș. Atâta poate, atâta face. El este ca elasticul. Am tras de el să-l fac cunoscut, mare, respectat și … s-a întors la forma lui inițială. Nu e treaba mea sau a copiilor mei ce face și cu ce se ocupă Reghe. Am tot rugat lumea să evite să vorbească despre el că nu ne interesează. L-am rugat de mii de ori să vină la notar să divorțăm instant. Îi e frică de partaj, căci probabil nu mai are nimic. Aflu din oraș că este împrumutat de la toți. Asta a făcut el din viața lui și probabil că de aici i se va trage declinul “, a declarat sexy impresara, pentru Click!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/divortul-prodan-reghecampf-in-impas-de-ce-nu-589552.html