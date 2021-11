Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava au fost decorate de președintele României, Klaus Werner Iohannis, în cinstea Zilei Naționale a României cu Ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, ”în semn de apreciere și pentru profesionalismul, dăruirea, curajul și solidaritatea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19”. Este vorba despre șefa Secției de Boli Infecțioase, Monica Terteliu și medicul de Terapie Intensivă Alina Maria Nistor. Distincția a fost acordată prin decret prezidențial unui număr de 28 de medici din țară.

