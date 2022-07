Doi elevi ai Școlii de Subofițeri de Jandarmi din Fălticeni au ajutat la salvarea a 1.000 de oameni din salina Praid. Mihai și Bedo sunt elevi ai școlii din Fălticeni și se află în practică la Inspectoratul Județean Harghita, iar împreună cu alți doi colegi, George și Cristian, au reușit să stopeze o posibilă tragedie.

„George, Cristian, Bedo și Mihai.

Ei sunt cei patru jandarmi care astăzi au împiedicat apariția unei adevărate tragedii.

Totul s-a petrecut în această după-amiază, când un angajat al Salinei Praid i-a sunat.

– Avem o problemă în subteran. Există o scurgere importantă de apă dintr-un izvor în tunelul salinei. Acum sunt peste 1000 de oameni în interior. Noi îi evacuăm pe etape, dar sunt panicați și sigur se va întâmpla ceva dacă nu coboară nimeni să-i organizeze. Toți sunt în siguranță, dar ne e teamă că panica va crea victime.

În câteva minute cei 4 jandarmi erau în subteran.

Într-adevăr, oamenii erau panicați. Chiar au rupt o ușă de lemn în speranța că vor ieși mai repede la suprafață.

În acel moment. George și-a dat seama că siguranța celor peste 1000 de persoane depinde de ei.

– Oameni buni, vă rugăm să vă păstrați calmul. Imediat sosește primul autobuz. Vom face așa: întâi persoanele în vârstă, apoi copiii și femeile. Bărbații vor fi ultimii.

– Sigur ne scoateți pe toți? s-a auzit o voce din mulțime.

– Foarte sigur. Și ca să stați liniștiti vă spun că noi 4 vom fi ultimii care ies de aici.

– Avem aici o femeie care a leșinat. Cred că a făcut atac de panică, i-a spus o persoană lui George.

– Pe ea o scoatem prima. Este un echipaj de la ambulanță la suprafață. Dacă mai sunt persoane cu probleme, vă rog să ne spuneți.

Imediat au improvizat o targă și au transportat-o la mașina inginerului de la Salină.

– Mergeți cu ea repede afară. Pentru ceilalți așteptăm autobuzele.

În 30 de minute, toate persoanele au fost scoase în siguranță din Salina, ultimii care au ieșit fiind cei patru jandarmi.

Pentru modul cum ați organizat evacuarea, ați gestionat situația și ați oprit o posibilă tragedie pe fondul panicii instalate între cele peste 1.000 de persoane, VOUĂ, GEORGE, CRISTIAN, BEDO și MIHAI, VĂ MULȚUMIM!

P.S. Bedo și Mihai sunt elevi la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni și se află în practică la Inspectoratul Județean de Jandarmi Harghita. FELICITĂRI!”, este mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne în urma intervenției celor patru jandarmi.