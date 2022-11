Turul ciclist al României va pleca în septembrie anul viitor pentru prima dată în istoria acestui mare eveniment sportiv din municipiul Suceava. Anunțul a fost făcut în plenul ședinței deliberativului județean de vineri, 18 noiembrie, de consilierul județean Mihai Cioată cel care a mijlocit acest lucru la Federația Română de Ciclism în boardul căreia se află un dornean.

”Am bătut palma cu primarul Ion Lungu și în septembrie 2023 turul ciclist al României va pleca din Suceava pentru prima dată în istoria acestui mare eveniment sportiv. Trei zile 4, 5 și 6 septembrie iar o zi data de 5 septembrie va fi dedicată copiilor. Vor fi peste 300 de copii care vor participa. Evenimentul va avea un impact mediatic foarte bun pentru municipiul Suceava pentru că va fi transmis în 50 de țări prin canalul TV Eurosport. Vor participa aproape 500 de cicliști din foarte multe țări. Turul va începe la Suceava va trece prin Fălticeni, apoi Piatra Neamț, Durău, Focșani și București”, a spus Cioată. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a apreciat inițiativa și a plusat: ”Poate treceți acolo obligatoriu pe bicicletă și primarul Sucevei și președintele Consiliului Județean”.