Doi tineri suceveni care vor să se căsătorească sunt descurajați de către familie și anturaj. Fata care are 18 ani a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Acum câteva luni am fost cerută, el are 20 de ani, eu 18, vrem să ne căsătorim, dar nimeni nu ne susține, toată lumea ne critică că suntem prea tineri, că nu știm cu ce se mănâncă viața. El și-a pierdut locul de muncă și e foarte greu, nu găsește altceva. Prietenii ne-au abandonat, familia ne acceptă, dar ne ține la distanță, e greu să strângem bani pentru o nuntă. Cum putem ajunge într-un final la liniște?”, a întrebat fata.

”Consolidați-vă poziția socială, ca să nu depindeți de cei din jur, după care puteți da curs dorinței dumneavoastră. Altfel, lipsurile cu care vă veți întâlni zilnic, mai ales dacă vă va binecuvânta Dumnezeu și cu prunci, rodul dragostei voastre, nu vă vor aduce liniștea dorită”, le-a răspuns IPS Calinic.