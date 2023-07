Prietenul unor tineri care trăiesc în concubinaj dar nu vor să se căsătorească încearcă să obțină ”binecuvântarea lui Dumnezeu” că trăirea lor nu este un păcat. ”Vin cu o nedumerire și aș dori cuvântul Înaltpreasfinției dumneavoastră, cum e bine a se proceda … relatez: Doi tineri stau, respectiv trăiesc sufletește și trupește împreună și merg la preot/duhovnic și cer să li se citească rugăciune pentru a primi cumva „binecuvântarea lui Dumnezeu, acordul lui Dumnezeu” că trăirea lor nu este un păcat… Cumva ca o jumătate din logodnă, să li se citească, iar preotul citește…Se face și se poate lua în considerare ca fiind valabil aceasta?”, l-a întrebat prietenul cuplului pe IPS Calinic.

”Ceea ce fac cei doi, dacă este așa cum spuneți, sunt simple amăgiri. Dacă își doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, vor trebui să intre într-o ordine morală stabilită de Biserică”, a răspuns ierarhul.