Societatea civilă din Suceava a zămislit un nou partid: Uniunea pentru Bucovina. Bazele noii structuri politice au fost puse de patru membri fondatori, Adrian Prelipcean, Bogdan-Ștefan Găgilă, Sandrinio Neagu și Paul-Vasile Ciurari ultimii doi fiind de profesie ziariști. Potrivit site-ului partidului, www.uniuneapentrubucovina.ro, Uniunea pentru Bucovina promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați la alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii. ”Uniunea pentru Bucovina este o inițiativă locală care a pornit de la credința că această frumoasă parte de țară, pe care cu toții o cunoaștem astăzi sub numele de Bucovina, și mai cu seamă oamenii ei, bucovinenii, merită mai mult! Bucovina merită să își recapete demnitatea și strălucirea de odinioară. Este vorba despre o demnitate și o strălucire clădită cu mult efort și credință de înaintașii noștri. Bucovinenii merită să își recapete respectul pe care l-au câștigat cu greu de-a lungul istoriei. În timpul ocupației imperiale, la Viena se vorbea cu admirație despre Homo bucovinensis care întruchipa însușirile unui model uman ideal. Contrar acelor vremuri, Homo bucovinensis era rezultatul unor relații armonioase care se stabileau între oameni de etnii diferite, de religii diferite și de poziții sociale diferite, vorbea cel puțin două limbi străine, manifesta o toleranță nemaîntâlnită față de aproape, era un tip uman care nu aștepta să i se dea, avea respect pentru lucrul bine făcut și își purta cu mândrie hainele de sărbătoare pentru a-și cinsti cum se cuvine tradițiile și valorile creștine. Am putea spune chiar că Bucovina și bucovinenii ei erau o construcție europeană cu cetățeni europeni, cu mult înainte de a exista Uniunea Europeană de astăzi. Acum, mulți dintre bucovineni s-au schimbat. Vedem foarte des certuri în public, vedem de multe ori resemnare, impostură sau viclenie. Uniunea pentru Bucovina consideră că Bucovina și bucovinenii merită mai mult! Este motivul pentru care credem că a venit timpul pentru un nou tip de administrație locală și regională”, spun membrii fondatori. Nou partid are ca siglă fagul.

