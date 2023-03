Doliu în familia preotului sucevean Dumitru Airinei care slujește în Parohia ”Sf.Vineri”. Fiul, Răzvan, s-a stins din viață în Elveția. El studia pentru doctorat însă lucra și ca manager la un hotel. A murit de infarct. Trupul neînsuflețit va fi depus incepand de miercuri, 8 martie, la Biserica Sf. Simion (Turnul Rosu) iar inmormantarea va avea loc vineri, 10 martie, ora 12, in cimitirul Bisericii.

”În aceste clipe de adanca tristete, este foarte greu sa-ti gasesti cuvintele pentru ca nimic nu-ti mai poate mangaia sufletul. Este foarte trist, dureros si nedrept ca un copil sa-si paraseasca parintii astfel. Razvan va ramane mereu in inimile noastre. Sufletelul lui bun si bland a plecat la ceruri mult prea devreme. Momentele pe care le-a impartasit cu noi vor vorbi mereu despre persoana minunata care a fost. Cei care l-ati cunoscut, il veti gasi de acum in sufletul si in gandul vostru, in rugaciunile si inimile voastre, cu zambetul pe buze si plin de energie, asa cum il stiam cu totii pe iubitul nostru Razvan. Va fi depus incepand de miercuri, 8 martie, la Biserica Sf. Simion (Turnul Rosu) iar inmormantarea va avea loc vineri, 10 martie, ora 12, in cimitirul Bisericii. Va asteptam sa ne fiti alaturi!”, a postat familia pe pagina de facebook.