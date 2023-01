Familia lui Petrică Mîțu Stoian nu vrea să îngroape securea războiului cu impresarul regretatului său frate. Contactată de Click!, Maria Tărchilă, una dintre cele două surori ale cântărețului, a declarat, în exclusivitate, că l-a dat în judecată pe Doru Gușman, asta pentru că nu le lasă să ia bunurile din locuința fratelui său de la Craiova.

„Nu am mai vorbit cu Doru deloc. O să mă văd cu el de acum la procese. L-am dat în judecată, la finalul anului trecut, din cauză că nu a vrut să îmi dea lucrurile din casa din Craiova, lucrurile fratelui meu, acolo unde el a trăit și are costumele lui populare, ceasurile de valoare, tablourile, bijuteriile și alte lucruri ce mai sunt într-o casă. Petrică a investit toți banii ăia în acea locuință și normal că are foarte multe bunuri acolo. Ce avere a avut Petrică, doamnă? De un milion de euro? De unde banii ăștia? Să se scoată banii pe întreaga avere și să vedem dacă sunt un milion de euro. Nu este adevărat, de unde să aibă suma asta Petrică lăsată? L-am dat în judecată pe Gușman să îmi dea bunurile. Momentan nu a avut loc primul termen de judecată, așteptăm, nu știți cum este justiția din România?”, a declarat Maria Tărchilă, pentru Click!.

