Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a domnului Doru Viorel Ursu, o figură marcantă a vieții politice și juridice românești. Doru Viorel Ursu s-a născut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din București în 1976 și a activat ulterior ca procuror la Procuratura Sectorului 2. Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabilă, fiind numit ministru de Interne în Guvernul Petre Roman în perioada 1990-1991. A jucat un rol esențial în reformarea sistemului de justiție din România post-comunistă, a contribuit la consolidarea statului de drept și la respectarea drepturilor omului.

Pe lângă cariera sa politică, Doru Viorel Ursu a excelat și în domeniul juridic, a fost judecător militar și ulterior conferențiar universitar la Facultatea de Drept din București. A publicat numeroase cărți, printre care „Colivia cu ciori vopsite”, „Sânge și carne de om”, „Ministru de interne: Radiografia unei lovituri de stat”, „Ministru de interne: Început de sfârșit „, „Șah mat la România”, “Țara ultimului soldat” și “Umbre”, prin care a demonstrat o profunzime a gândirii și o pasiune pentru domeniul juridic.

Doru Viorel Ursu a fost un om de o onestitate impecabilă, un patriot convins și un luptător pentru democrație. Moartea sa reprezintă o pierdere majoră pentru România și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat.

Familia îndurerată va anunța locul de depunere, data înhumării și roagă opinia publică să manifeste discreție cu privire la acest trist eveniment.

