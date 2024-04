Candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, a declarat la lansarea candidaților social democrați suceveni pentru alegerile locale că 2024 va fi anul schimbării în bine a acestui municipiu stațiune turistică de interes național. „Avem de data aceasta o garnitură completă și fantastică de oameni profesioniști, care își iubesc comunitățile locale cu viziune și hotărâți să ducă întreg județul acolo unde îi este locul. Mai mult decât atât avem sprijinul și este alături de noi unul dintre cei mai buni premieri ai României din ultimii 30 de ani și întreaga lui echipă de miniștri și parlamentari PSD, la fel de performanți. Viziunea modernă și un nou suflu al partidului nostru se poate vedea cu ochiul liber și oamenii văd asta și apreciază. Nu mai are nimeni cum să spună că nu au pe cine alege sau să fie nevoiți să aleagă răul cel mai mic. Dimpotrivă, iată că suntem o echipă puternică, cu viziune și cu un plan de acțiune bine pus la punct. Fie că vorbim de oameni care au performat cum este Cătălin Coman, primarul din Fălticeni, Viluț Mezdrea din Poiana Stampei, poarta Bucovinei, Dănuț Candrea din Dorna Candrenilor, Dorin Rusu de la Crucea, Gavril Pardău din Coșna, Vasile Cozan din Panaci, Viorel Maxim din Iacobeni și alți primari în funcție sau că vorbim de candidați precum Traian Andronachi la Rădăuți, Adrian Posa la Câmpulung Moldovenesc, Dorel Beneș la Broșteni, Mihai Ursu la Șaru Dornei, Marius Harja la Dorna Arini sau Mugurel Negoiță la Ciocănești și restul candidaților, toți sunt oameni extraordinari, care vor pune umărul în următorii patru ani pentru bunăstarea oamenilor”, a precizat Apetrii.

El a spus că PSD are două vârfuri de lance în aceste alegeri, pe Vasile Rîmbu pentru Primăria Suceava și pe deputatul Gheorghe Șoldan pentru Consiliul Județean Suceava. „Vasile, suntem mândri că te avem coleg pentru că astăzi județul nostru, dacă are cu ce se mândri este Spitalul Județean Suceava pe care l-au condus și l-au transformat într-un centru regional de performanță. Suceava se va face bine sub coordonarea unui manager adevărat ca tine. Nu ești un experiment, cum par a foi contracandidații tăi, ești un exemplu și dovada vie că se poate. Cu toții suntem alături de tine și de minunata echipă propusă de tine pentru Primăria Suceava. Și iată că acum este rândul meu să spun câteva cuvinte despre Gheorghe Șoldan, omul care are toate atuurile să devină pe lângă cel mai tânăr deputat al Sucevei și viitorul președinte al Consiliului Județean și nu orice președinte, ci unul dintre cei mai buni. Bravo pentru viziune, curaj și spiritul de echipă de care dai dovadă! Bravo pentru programul solid pe care îl propui, noi, echipa ta te susținem în totalitate. E nevoie de un suflu nou, de viziune, de curaj și perseverență pentru un județ unde ce se promite se și face, unde politica să fie învinsă de dorința de face bine tuturor oamenilor, unde să nu existe clientelism și favoritisme. Ești omul potrivit la locul potrivit și își transmitem tot sprijinul nostru din Țara Dornelor și te asigurăm că vom trage tare pentru că avem nevoie de un președinte de Consiliu Județean ca tine. Să ne ajute dumnezeu să facem ceea ce trebuie pentru oameni, să redăm demnitatea tuturor, să scoatem de pe contrasens județul. Oameni buni, avem o misiune posibilă”, a încheiat candidatul social democrat pentru Primăria vatra Dornei.