Două gospodării din Bogdănești și Laura-Vicovu de Sus au luat foc, după ce au fost lovite de trăsnete. Incendiul de la Bogdănești s-a înregistrat ieri, în jurul orei 19.00, și a distrus adăpostul de animale și alte construcții anexe, majoritatea din lemn, pe 100 de metri pătrați. De asemenea, au ars 3 metri cubi de lemn, 400 de kilograme de cereale, precum și echipamente și scule electrice. Cealaltă gospodărie a fost lovită de fulger astăzi, la ora 01.50. Flăcările au mistuit depozitul de furaje și adăpostul de animale, pe 80 de metri pătrați. În ambele cazuri, nu au fost victime, iar pompierii au salvat casele proprietarilor.

