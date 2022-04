Două autovehicule au fost implicate în această dimineață într-un accident rutier la întrarea în municipiul Suceava în. zona Cetate. Informeaza ISU Suceava. Nu sunt persoane încarcerate. Cele trei persoane implicate în eveniment nu necesită îngrijiri medicale. Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating