În urmă cu un an și două luni, Cristina Joia (44 de ani), designer la „Visuri la cheie”, a fost atacată de o femeie, într-un magazin din București. Astăzi, arhitecta povestește pentru Click! cum a trecut peste experiența traumatizantă de atunci și cum se simte. Vedeta Pro TV a vorbit despre viață, familia și pasiunile ei într-un interviu sincer pe care ni l-a acordat în exclusivitate.

Click!: Ești unul dintre oamenii de bază ai emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV. Ne poți spune care e visul tău pe care îl ții la cheie?

Să am propria mea galerie de artă, să călătoresc timp de câțiva ani prin lume și să expun în diferite țări.

Te-ai recuperat după lovitura primită anul trecut? Ești în regulă? Ai coșmaruri după acel episod?

În mare parte, da, și asta datorită domnului doctor Dragoș Zamfirescu, care mi-a reconstruit nasul, dar aș vrea să văd dacă pot cu încă o intervenție cu laser să mai atenuez cicatricea. Am multe trăiri legate de agresiune, am avut coșmaruri o perioadă, mai ales în timpul procesului. Acum nu mai am și sunt recunoscătoare divinității că m-am recuperat, că nu mi-a nimerit ochiul (pentru că era foarte aproape) sau în cădere că nu m-am lovit cu capul de colțul raftului.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/new-content-406758.html