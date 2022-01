Doi frați de 19 respectiv 20 de ani din Plopeni-Salcea au murit luni seară intoxicați cu monoxid de carbon. Tragedia s-a întâmplat în baia casei în care locuiau unde cei doi au intrat să facă un duș folosind un boiler pe gaz metan. Frații au fost găsiți în stare de inconștiență de către părinți care au intrat să vadă de ce nu mai ies de la duș. Manevrele de resuscitare executate de personalul medical chemat la fața locului de părinții care au sunat la 112 au fost zadarnice cei doi fiind declarați decedați.

