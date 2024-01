Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru a celebra Ziua Culturii Naționale, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectoarele Cultural și Media și comunicare și Biroul de Presă și Relații Publice, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează Conferința ”Perspective internaționale ale culturii naționale”, eveniment ce se va desfășura luni, 15 ianuarie 2024, începând cu ora 18.00, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare”.

Invitații manifestării sunt:

Matei Vișniec, scriitor, jurnalist, dramaturg francez de origine română, „una dintre vocile cele mai subtile și consistente pe care le auzim astăzi în Europa, dar şi cel mai jucat dramaturg român pe scenele lumii;

Dorian Branea, eseist, traducător, antreprenor cultural şi diplomat, directorul Institutului Cultural Român din New York;

Valentina-Mihaela Pascal, psiholog, Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească Torino, membră a Consulta Femminile del Consiglio regionale Piemonte.

Vor susține concerte:

Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijor arhid. Ilie Leonte;

Corul „Vivat Musica” al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor prof. Iulia Buraciuc.

Înscrierea participanților se face prin email pe adresa ceredeev.daniela@isj.sv.edu.ro, în limita locurilor de care dispune spațiul în care se organizează conferința.