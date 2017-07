Artistul roman stabilit in America, Drei Ros nu se opreste din a cuceri publicul, iar de aceasta data lanseaza noul sau single, “Ordinary Day”.

Piesa a fost produsa de catre Drei Ros impreuna cu Cristian Pistol, videoclipul a fost filmat in Los Angeles, California de Cameron Bowers, iar de mix s-a ocupat JD Feighner (Vineland Sound) si de master Alex Psaroudakis (Sterling Sounds NY).

“Ordinary Day” este un featuring cu Pack The Arcade, artist pe care l-ati putut asculta si in piesa „I Love You California”, impreuna cu Costi si alti artisti.

Cei doi, Drei Ros si Pack The Arcade colaborareaza de peste 3 ani scriind si producand piese pentru numerosi artisti internationali.

„Ordinary Day” a fost lansat prin labelul Priority Records (Capitol Music Group) si este primul single extras de pe noul album, „Excuse My Accent”, care va fi lansat in aceasta toamna.

Link video: https://youtu.be/63zHW8NchDA