Comuna suceveană Moara are un ”drum al trandafirilor”. Este vorba de drumul principal proaspăt reabilitat și dotat și cu pistă de biciclete unde pe o lungime de 6,5 kilometri, însemnând străzile Universității și Ion Irimescu, în square-ul special amenajat au fost plantați aproximativ 4.000 de butași de trandafiri. Acțiunea s-a desfășurat la finele săptămânii trecute iar la ea au participat elevii și profesorii Școlilor Gimnaziale Moara Nică, Moara Carp și Liteni dar și angajați ai Primăriei Moara. Aceștia au participat și la o acțiune de ecologizare de Ziua de Curățenie Națională, campania “Let’s Do It România”.

”Țin să mulțumesc copiilor, cadrelor didactice, angajaților Primăriei, consilierilor locali și tuturor persoanelor ce s-au implicat sâmbătă la Ziua de curățenie Națională, Campania “Let’s do it România”, unde am reușit să și plantăm aproximativ 4000 butași de trandafiri și sperăm să păstrăm această “tradiție”, prin menținerea curățeniei și aspectului îngrijit și frumos al comunei. Este, dacă vreți, drumul trandafirilor. Pentru că totul a fost făcut cu dragoste și efort cred că florile nu se vor usca, iar anul viitor vom avea un adevărat spectacol de culoare”, a declarat primarul Eduard Dziminschi.