La o anumită oră liniștită după miezul nopții, în pavilionul regal din Mayerling, arhiducele Rudolf, unicul fiu al împăratului Franz Joseph și moștenitor al tronului Austro-Ungariei, a compus o scrisoare disperată către mama lui („Știu că sunt nevrednic să mă numesc fiul tău”) și un bilet scurt soției sale, conținând fraza echivocă: „Mă îndrept cu calm spre moartea-mi, căci numai ea îmi poate salva bunul nume.”

Apoi a lipit țeava pistolului de tâmpla amantei sale în vârstă de 17 ani și a apăsat pe trăgaci. Câteva ore mai târziu, a îndreptat arma asupra lui însuși. Dimineață, servitorii au descoperit scena zguduitoare și vestea a fost transmisă în cea mai mare grabă la Viena.

Rudolf fusese crescut într-o atmosferă rigidă de un tată lipsit de afecțiune și, deși era bine educat și inteligent, tatăl i-a refuzat orice rol la guvernare. În urma căsătoriei aranjate cu o prințesă belgiană, a rezultat o fiică, dar nici un dram de fericire, așa încât el și-a căutat consolarea în brațele amantelor.

În 1887, când Rudolf avea douăzeci și nouă de ani, s-a întâlnit cu baroneasa Maria von Vetsera la un bal de la ambasada germană. Cu toate că Maria avea doar 16 ani la acea dată, ea și nefericitul prinț au fost prinși curând în mrejele unei pasiuni mistuitoare. Când Franz Joseph a aflat de idila fiului său, s-a hotărât să-i pună capăt. Pe 28 ianuarie el l-a convocat pe Rudolf și l-a dojenit pentru purtările lui, profitând de prilej ca să-i spună că papa îi refuzase solicitarea de anulare a căsătoriei. Împăratul s-a împotrivit vehement divorțului.

A doua zi, îndureratul Rudolf a dus-o pe Maria la pavilionul de vânătoare, unde a convins-o pe această inocentă de 17 ani să-i fie părtașă la actul sinuciderii, singura soluție pe care el o întrezărea pentru problema lor. Din dorința de a mușamaliza moartea Mariei, Franz Joseph a aruncat imediat un văl al secretului asupra întregii tărășenii și a pus ca trupul ei să fie înmormântat în taină.

După care curtea imperială a emis o serie de minciuni neconvingătoare, care n-au făcut decât să inflameze curiozitatea publică și să genereze tot mai multe zvonuri bizare despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat: Rudolf și Maria s-au sinucis pentru că ea era însărcinată; Rudolf a fost asasinat de republicanii austrieci; Rudolf s-a sinucis după ce a omorât-o pe Maria deoarece ea îl emasculase; Rudolf s-a împușcat după ce a fost prins când complota împotriva tatălui său; Rudolf săvârșise ambele omoruri pentru că descoperise că Maria era sora lui vitregă; Rudolf a fost ucis într-un duel cu un alt nobil, ca urmare a unui triunghi amoros.

Familia a continuat să răspândească zvonuri false până în 1982, când fosta împărăteasă Zita a declarat unui ziar că Rudolf a fost ucis ca urmare a unor neprecizate, dar misterioase „rațiuni politice”. Moartea lui Rudolf la Mayerling l-a adus pe vărul lui, arhiducele Franz Ferdinand, în postura de moștenitor al tronului Austro-Ungariei.

25 de ani mai târziu, Franz Ferdinand și soția lui au murit tot în urma unor focuri de pistol, dar de data asta a fost vorba despre un asasin, iar locul s-a numit Sarajevo.

Tot la 30 ianuarie:

1649: Este decapitat regele Carol I, singurul rege al Angliei care a fost vreodată judecat public și condamnat ca trădător, tiran, criminal și inamic public.

1852: Se naște în satul Haimanale (azi I.L. Caragiale), județul Dâmbovița, marele dramaturg I.L. Caragiale.

1882: Se naște președintele american Franklin Delano Roosevelt.

1933: Dictatorul german Adolf Hitler preia puterea.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava