Mâine, 24 februarie 2023, în aula Colegiului Național “Petru Rareș” Suceava, se desfășoară un dublu eveniment cultural. De la ora 16.00, are loc Seara de Poezie 1 (serie nouă), cu excelenta poetă Alina Purcaru (câștigătoare a Premiului Cartea de Poezie a anului 2022 la Gala Tinerilor Scriitori.), însoțită de foarte tânăra poetă Teodora Barbu, membră a Casei de Poezie Light of ink. De la ora 17.30, sub genericul Arta ucraineană în vreme de război, prezentare & videoproiecții, cu artistul vizual ucrainean Yaroslav Shafinskyi.