Fernão de Magalhães, mai bine cunoscut sub numele de Ferdinand Magellan, s-a născut într-o familie portugheză nobilă în 1480 și a fost crescut la curtea regală.

Aproape de vârsta de 40 de ani, Magellan l-a rugat pe regele Manuel I al Portugaliei să finanțeze o călătorie în Insulele Moluce (aparținând astăzi Indoneziei), pe o rută occidentală. Manuel nu a avut încredere în compatriotul său, așa că Magellan s-a îndreptat spre Spania.

Din fericire pentru el și pentru noi, rege al Spaniei era viitorul împărat al Sfântului Imperiu Roman Carol al V-lea, nepotul Regilor Catolici Ferdinand și Isabela, care îl finanțaseră pe Columb. Un om inteligent și cu imaginație, Carol a fost de acord să finanțeze călătoria, astfel că Magellan a pornit peste Atlantic pe 20 septembrie 1519.

În mai puțin de un an, Magellan traversase deja Atlanticul și apoi coborâse spre sud, de-a lungul coastelor Americii, pentru a găsi o trecere către „Insulele Mirodeniilor” pe care le căuta. Pe 28 noiembrie 1520, după descoperirea strâmtorii din sudul Americii de Sud, care în prezent îi poartă numele, a ajuns în Oceanul Pacific, pornind apoi în traversarea acestuia.

Pe măsură ce proviziile au început să se împuțineze, situația de la bordul corăbiilor lui Magellan a devenit din ce în ce mai gravă. Oamenii lui ajunseseră să mănânce biscuiți mucegăiți și plini de viermi, rumeguș și șobolani fripți. Singurul noroc pe care l-au avut a fost vremea, care a rămas miraculos de calmă timp de aproape patru luni, fără nici o furtună. Datorită acestui fapt unic, au botezat oceanul nou descoperit Pacific.

Continuându-și drumul spre vest, Magellan a debarcat în Insulele Filipine în martie și a pornit la explorarea acestor pământuri aproape necunoscute. Însă pe 27 aprilie 1521, pe plaja micii insule Mactan, Magellan și echipajul său au fost prinși într-o încăierare cu un trib local.

Copleșit, Magellan a încercat să acopere retragerea oamenilor săi și a fost doborât de sulițele și de săgețile otrăvite ale indigenilor. Avea numai 41 de ani.

Echipajul lui Magellan a continuat călătoria, revenind, în cele din urmă, în Spania în septembrie 1522, încheind primul ocol al lumii pe mare.

A fost unul dintre momentele de răscruce ale istoriei, călătoria demonstrând nu numai că pământul este rotund, ci și că cele două Americi erau, întradevăr, o Lume Nouă, fără legătură cu Asia.

Geo Alupoae, critic de teatru.