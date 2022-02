Malmsey este un vin dulce din Grecia, foarte apreciat de nobilimea engleză din secolul al XV-lea. Unul dintre cei mai fervenți consumatori era George Plantagenet, duce de Clarence, fratele mai mic al monarhului chipeș și calculat, Eduard al IV-lea.

Din nefericire, George avea puține dintre virtuțile fratelui său, dar multe vicii proprii, cele mai rele dintre ele fiind ambiția oarbă și lipsa de loialitate.

Pe toată durata domniei fratelui său, George a complotat cu un inamic după altul ca să pună mâna pe coroană și să ajungă el însuși rege. În cele din urmă, Eduard s-a săturat. În ianuarie 1478, George a fost judecat în fața Camerei Lorzilor și condamnat la moarte pentru trădare.

Eduard a ezitat, nefiind dispus să-și omoare propriul frate, dar Parlamentul a cerut o finalizare urgentă.

Sentința de moarte care a urmat a fost executată în secret în Turnul Londrei. Legenda spune că George, îngrozit de posibilele dureri provocate de secure, a cerut să fie înecat în băutura preferată. Și așa se face că, pe 18 februarie 1478, George, duce de Clarence, a fost înecat lent într-un butoi imens plin cu Malmsey, ca să moară cu un gust dulce în gură.

Doi dintre copiii ducelui au supraviețuit tatălui lor: Margaret, contesa de Salisbury (1473–1541) și Edward, contele de Warwick (1475–99), care a trecut cea mai mare parte a vieții sale în închisoare și a fost decapitat în noiembrie 1499.

Tot la 18 februarie:

1455: Moare pictorul florentin Fra Angelico.

1546: Moare Martin Luther.

1564: Moare sculptorul și pictorul italian Michelangelo Buonarroti.

1861: Victor Emmanuel este proclamat rege al Italiei unite la prima întrunire a Parlamentului italian.

Geo Alupoae, critic de teatru