Deputatul liberal de Suceava Suceava, Dumitru Mihalescul, atrage atenția asupra faptului că deși România are o legislație modernă cu privire la construcțiile civile, în realitate, în țară, domnește dezordinea arhitecturală și disprețul față de calitatea construcției. Dumitru Mihalescul a arătat că după aderarea României la Uniunea Europeană, legislaţia românească în domeniul urbanismului, calităţii şi disciplinei în construcții a înregistrat salturi calitative importante, însă aceasta este în continuare imperfectă.

Mihalescul și-a pus întrebarea cum s-a putut ajunge în situația, tot mai frecventă, în care între două case mici, apare peste noapte un bloc fără locuri proprii de parcare, fără spaţii verzi, fără respectarea limitelor minime de intimitate şi siguranţă la incendii faţă de vecini, fără să asigure un interval minim de însorire sau fără să respecte nicio exigenţă impusă de lege. „Nu mai adaug şi faptul că, de multe ori, astfel de imobile apar după ce buldozerul nemilos a culcat la pământ clădiri catalogate ca fiind incluse în patrimoniul naţional construit sau care puteau fi incluse în acesta sau clădiri care ar fi putut fi conservate şi care ne reprezintă ca naţiune, atât din punct de vedere istoric, cât şi cultural. Dar câştigul imediat al unora, uneori de mii şi zeci de mii de euro, este mult mai important decât o politică serioasă în domeniul construcţiilor. Cetăţeanul nu mai contează atunci când câştigul este aşa de mare”, a declarat parlamentarul sucevean.

Dumitru Mihalescul consideră că încălcarea legii de către operatorii economici care construiesc blocuri nu poate avea loc fără o complicitate, mai mică sau mai mare, venită chiar din partea autorităţilor statului român, a celor care emit avize, certificate, autorizaţii sau fac recepţii finale ale lucrărilor. „Avem atâtea autorităţi în acest domeniu, că nici nu le știm numărul. Complicitatea poate veni şi dintr-un interes personal, dar şi din total dezinteres faţă de comunităţile locale. Să ştiţi că, de cele mai multe ori, nepăsarea autorităţilor este cel mai mare duşman al nostru. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră cunosc faptul că aceste aspecte ajung cu miile în faţa instanţelor şi, după ani buni de judecată, li se spune oamenilor că au dreptate, chiar dacă a trebuit ca aceştia să cheltuiască bani şi timp pentru a-şi căuta dreptatea”, spune deputatul PNL de Suceava.

El a adăugat că din datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României, 2017 reprezintă un an care au repornit în forţă activităţile economice în domeniul imobiliar. Dumitru Mihalescul a amintit că ultima perioadă de avânt al construcţiilor a fost între anii 2005-2008, când în toată țara s-a construit haotic, lucrările au fost de proastă calitate, iar marea majoritate a cetăţenilor a fost afectată.

„Dacă nu vedem ceea ce se întâmplă deja în jurul nostru, în economia noastră, cum bucuria creşterii economice aduce multă tristeţe pentru mii de oameni, atunci nu ştiu cum vom merge acasă, unde am fost aleşi şi vom avea puterea să-i privim în ochi pe alegătorii noştri”, a precizat Mihalescul. El a mai declarat că un lider de seamă al PSD, „vopsit în tehnocrat”, a promis în anul 2016 soluţii concrete pentru problemele din domeniul imobiliar, însă acestea au întârziat să apară. Aceleași promisiuni, afirmă deputatul PNL de Suceava, le-a făcut și ministrul demisionar al dezvoltării, Sevil Shaidehh, la învestitura în funcție, ea susținând că în România nu se va mai construi după bunul plac al fiecăruia. „A crezut-o oare cineva? Atunci cu siguraţă a fost naiv! PSD nu are şi nu a avut vreodată ca prioritate bunăstarea oamenilor! Se vede zilele acestea, cu ochiul liber, când se canibalizează între ei pentru putere”, a precizat Dumitru Mihalescul.

Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava a propus să întoarcă Parlamentul la rolul lui constituţional de unică autoritate legiuitoare, dar şi de autoritate de control asupra autorităţilor executive. În acest sens, Mihalescul consideră de la nivel parlamentar ar trebui să se analizeze și să se evalueze dacă pot fi stopate practicile şi obiceiurile nefaste ale celor care investesc în domeniul imobiliar și sunt ghidaţi doar de creşterea profitului peste noapte, cu orice preţ. Dumitru Mihalescu a declarat că este de acord ca dezvoltatorii imobiliari să facă profit și să construiască blocuri și care, însă nu oricum, adăugând că Parlamentul trebuie să dea semnalul că legea nu este opţională pentru nici un cetăţean și că este egală pentru toată lumea.