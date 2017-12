Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a anunțat că o firmă din Coreea de Sud și-a anunțat intenția de a deschide în județ o fabrică de suplimente bio pentru ficat. Dumitru Mihalescul este vicepreședintele grupului parlamentar de prietenie cu Republica Coreea. Anunțul lui Dumitru Mihalescul a fost făcut după vizita pe care ambasadorul acestei țări, Excelenţa Sa Kim Eung Joong a efectuat-o luna trecută în județul Suceava. După vizită, Ambasada Republicii Coreea i-a transmis deputatului Mihalescul o scrisoare de mulțumire în care se precizează că „ În urma discuției cu domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, domnul ambasador ar dori să comunice interesul unei companii sud-coreene de a produce, în județul Suceava, și comercializa suplimente bio pentru ficat. Aceste produse sunt aprobate și vândute deja în Franța”

