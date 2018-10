Echipa de juniori Under 19 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a reușit o performanță deosebită, izbutind să se califice în optimile de finală ale Cupei României. În șaisprezecimi, trupa pregătită de Răzvan Bîgu a trecut de Ceahlăul Piatra Neamț, într-o partidă disputată pe terenul sintetic din cartierul George Enescu. Partida a fost una deosebit de echilibrată, la finalul timpului regulamentar scorul fiind egal, 1-1, reușita sucevenilor purtând semnătura lui Ciprian Plăcintă, care a punctat cu capul în prima repriză, după un corner. Cum oaspeții au izbutit să egaleze în mitanul secund, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Cu portarul Augustin Cărbune foarte inspirat, reușind să apere trei penalty-uri, echipa Liceului cu Program Sportiv a obținut calificarea în turul următor, cu scorul de 3-2.

„A fost un joc echilibrat, între două echipe competitive. Am arătat determinare și spirit de luptă și cred că am meritat să mergem mai departe. Felicit copiii pentru jocul prestat și pentru munca depusă. Trebuie amintit că această echipă are parcurs foarte bun și în campionatul național de juniori, ocupând locul întâi în ierarhia la zi a Seriei I, cu maximum de puncte și fără gol primit după trei etape. Nu trebuie neglijat faptul că acești copii activează cu bune rezultate și în Liga a IV-a, unde Liceul cu Program Sportiv se află pe tabloul de concurs începând cu sezonul în curs”, a declarat antrenorul Răzvan Bîgu.

În partida cu Ceahlăul, LPS Suceava a evoluat în următoarea alcătuire: Cărbune – Coajă, Sâicu, Manolea, Boca – Bejenar, Mărăcineanu – Robciuc, Sahlean, Parasca – Plăcintă. Au mai intrat Malanca și Cazacu.