Echipa sub 16 ani a Liceului cu Program Sportiv din Suceava va reprezenta județul la turneul internațional de fotbal pentru juniori <Patru regiuni pentru Europa>, iar directorul LPS, profesorul Ciprian Anton speră la cîștigarea trofeului. La competiție vor participa, ca de obicei, selecționatele celor patru regiuni înfrățite, respectiv Suceava, Cernăuți, Schwaben și Mayenne. Directorul LPS a declarat, la Radio Top, că turneul va avea loc la Kaufbeuren, în Schwaben, iar înspre Germania se va pleca mîine dimineață cu autocarul. Profesorul Anton a spus că delegația sportivă include 16 jucători și trei antrenori, fiind vorba despre el, Andrei Ițco și Aurel Constantin. Va fi și o delegație culturală.

Profesorul Anton a afirmat că are mare încredere în echipa de juniori pregătită de Andrei Ițco, mai ales că anul acesta a ocupat locul 3 în campionatul național și a ajuns pînă în sferturile Cupei României, unde a fost eliminată de Rapid. El a precizat: „Noi punem foarte multă patimă, punem multă inimă în acest turneu. O singură dată în cei 22 de ani am reușit să cîștigăm turneul <Patru regiuni pentru Europa>, la Suceava. De fiecare dată vrem să facem o figură frumoasă și am mare încredere că anul acesta ne vom întoarce cu trofeul. Generația antrenată de Andrei Ițco este una foarte bună și mulți dintre juniori sînt aproape de a face pasul către o echipă de seniori”.

Directorul LPS a mai spus că meciurile sînt programate marți și joi, fiecare cu fiecare, cîte o repriză de 30 de minute, iar pe durata șederii sînt prevăzute diferite activități. Toate costurile sînt suportate de administrația județeană.