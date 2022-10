La ora 7, în dimineața acestei zile, în Bruxelles, o infirmieră englezoaică era condusă în fața unui pluton de execuție german. Înainte de asta, și-a strâns fusta în jurul picioarelor, ca să nu i se ridice din cauza gloanțelor. Câteva momente mai târziu, au fost trase patru focuri, iar ea a murit pe loc.

Atunci când armata germană a intrat în Bruxelles, în august 1914, Edith Cavell, în vârstă de 49 de ani, lucra ca infirmieră-șefă la un spital al Crucii Roșii. Germanii s-au oferit să o conducă pe ea și restul personalului medical în condiții de siguranță în Olanda, dar ea a ales să rămână să-i îngrijească pe soldații aliați răniți în cele dintâi zile ale Primului Război Mondial.

A fost arestată în august 1915 și dusă în fața unui tribunal militar german; a recunoscut acuzațiile aduse împotriva ei: că ajutase aproximativ 200 de prizonieri de război – britanici și francezi – și civili belgieni să fugă în Olanda, care era neutră.

În noaptea de dinaintea execuției, îi spunea unui preot britanic: „Patriotismul nu este suficient. Nu trebuie să nutresc ură sau înverșunare față de nimeni”. Cuvintele ei au devenit celebre, dar reacția publică în Marea Britanie și în Statele Unite nu a fost atât de creștină ca atitudine.

Curând a apărut un afiș de război celebru, înfățișând cadavrul unei infirmiere întins pe pământ și în picioare, deasupra ei, un ofițer german purtând o cască militară cu „țepușă” ținând în mână un pistol fumegând. Legenda afișului era Gott Mit Uns („Dumnezeu este cu noi”).

La sfârșitul războiului, trupul i-a fost adus acasă, în Anglia. În mai 1919, slujba ținută la Catedrala Westminster în memoria ei a adunat multă lume; străzile din jur erau pline de oameni care o plângeau. O statuie a fost ridicată pentru a o comemora, la nord de Trafalgar Square.

De asemenea, a fost ridicat un monument în onoarea ei la Paris, dar la 23 iulie 1940, după un tur de dimineață prin capitala cucerită, Adolf Hitler, cu amintirile amare din precedentul război, a ordonat ca monumentul să fie distrus, împreună cu alte amintiri ofensatoare ale victoriei francezilor.

Tot la 12 octombrie:

1492: Columb vede pentru prima oară pământul în călătoria sa de descoperire a Lumii Noi, numindu-l San Salvador.

1809: Exploratorul american Meriwether Lewis, care făcea parte din expediția lui Lewis și Clark, se sinucide.

1822: Brazilia își câștigă independența față de Portugalia.

1870: Generalul confederat Robert E. Lee moare la Lexington, Virginia.

Geo Alupoae, critic de teatru.