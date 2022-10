Heliportul de pe Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava investiție realizată din bugetul Consiliului Județean a fost finalizat. Pista a fost vizitată astăzi de președintele Gheorghe Flutur care a fost însoțit de managerul instituței medicale, Alexandru Calancea, de administratorul public al județului Irina Vasilciuc și de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

”Este un heliport foarte necesar pentru cazuri de urgență. A fost amenajată aici o suprafață de 1.220 de mp. Este suprafață propriuzi-să de aterizare a elicopterelor dar sunt și spații pentru deservire. S-a prelungit casa lifturilor și avem liftul care de la UPU urcă direct la heliport. E foarte importantă această comunicare directă cu UPU”, a spus Flutur. El a adăugat că heliportul dispune de un sistem de balizaj modern. ”Intenția noastră este să conectăm Spitalul Județean Suceava și cu alte spitale din țară dar și cu punctele de urgență din județ sau din alte județe pentru că în parelel construim un punct aeromedical la Câmpulung Moldovenesc pe o suprafață de 5.000 de mp. Acolo va fi un hangar și locul unde va fi garat un elicopter SMURD care va rămâne în județul Suceava. Complexitatea intervențiilor de aici de la Spitalul Județean Suceava îl face să fie un spital regional în ultima perioadă. Mulți se adresează și din județele vecine și eu cred că această pistă pentru elicopter va face să fie și mai accesibil spitalul și dacă va fi cazul situațiile complicate de aici să plece mai departe la spitale și mai bine dotate din țară. Este o investiție de care are nevoie”, a spus Flutur. El a subliniat că pentru a fi funcțional heliportul mai este nevoie de un aviz de la Ministerul Sănătății pentru a prinde în organigramă 6 posturi pentru personalul care va deservi obiectivul. ” Noi am înaintat documentația și așteptăm să primim avizul. Vreau să cred că heliportul va fi foarte repede funcțional”, a mai spus șeful administrației județene.