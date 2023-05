Social democrații suceveni mai au de așteptat o săptămână până să afle care va fi candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava la alegerile locale de anul viitor. Alegerile pentru desemnarea candidatului au avut loc astăzi la sediul PSD Suceava. Votul pentru desemnarea candidatului a fost dat de primarii PSD în funcție, în competiție fiind înscriși doar deputatul Gheorghe Șoldan și subprefectul județului, Florin Sinescu. În urma votului fiecare dintre cei doi au obținut câte 23 de voturi. În aceste condiții alegerile pentru desemnarea candidatului PSD pentru președinția CJ Suceava vor fi reluate vinerea viitoare.

