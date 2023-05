Bucovina le-a dat întâlnire regizorului britanic Charlie Ottley și CEO Samsung Electronics, Julia Kim, tocmai la Marginea. Asta s-a întâmplat sub bagheta consulului Republicii Coreea la Rădăuți, Dumitru Mihalescul. Julia Kim se afla în vizită prin județ în urma unei întâlniri importate cu omul de afaceri Dumitru Mihalescul iar Charlie Ottley este angrenat într-o serie de filmări în zona Bucovinei.

”În calitate de consul onorific al Republicii Coreea de Sud, am avut o întâlnire importantă cu CEO Samsung Electronics Romania, Julia Kim. Împreună, am vizitat Mănăstirea Sucevița, un loc plin de istorie și spiritualitate iar mai apoi am fost la ceramica neagră Marginea, unde am descoperit meșteșugul localnicilor și am admirat frumusețea produselor lor unde l-am întâlnit și pe Charlie Ottley, un jurnalist, poet și creator al documentarelor ,,Wild Carpathia” și ,,Flavours of Romania”. A fost impresionată de frumusețea Bucovinei și am avut discutat despre oportunitatea de a promova aceste meleaguri pitorești unice și către turiștii din Republica Coreea”, a declarat Mihalescul.