Sala mare a hotelului Magnificus Plaza din municipiul Suceava a fost neîncăpătoare marți seară la evenimentul ”Femei de succes! Performanţă la superlativ!” al cărui amfitrioană a fost ca în fiecare an Angela Zarojanu, președinta asocației Seva. A fost prezentă lume multă și bună. Nu au lipsit prefectul Mirela Elena Adomnicăi, primarul Sucevei, Ion Lungu, vicepreședintele CJ, Viorel Seredenciuc, directorul general al Teatrului ”Matei Vișniec”, Carmen Veronica Steiciuc, universitarii Mihai Dimian și Elena Brîndușa Steiciuc, directorul Casei Corpului Didactic, Manuela David. Invitatele speciale de anul acesta au fost Camelia Şucu, antreprenoare, şi Roxana Dumitrache, activistă pentru drepturile omului.

Camelia Şucu este, cu adevărat, o femeie de succes. Cu o carieră în afaceri de peste 20 ani, antreprenoarea Camelia Şucu este cunoscută pentru performanțele sale în domeniul imobiliar și design interior. Parcursul său i-a oferit experiențe diverse și constructive pe toate planurile – a fost, mai întâi, pionier şi organizator al cercului de rock din şcoală, a învăţat fizică, a lucrat în atelierul de lăcătuş-mecanic la Apaca, a absolvit Facultatea de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti şi a fost medic într-un dispensar de comună. A performat, fără doar și poate, în zona de business dar cel mai mult se mândrește cu copiii și nepoții săi.

Originară din Suceava, Roxana Dumitrache este absolventă de SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) şi masterand în studii europene şi filosofie politică la London School of Economics and Political Science. De-a lungul anilor, a lucrat la Comisia Europeană şi a făcut practică la Ministerul de Interne al Marii Britanii, însă a hotărât să se întoarcă în ţară. În prezent, Roxana lucrează în diplomaţie culturală, la ICR (Institutul Cultural Român), însă mărturiseşte că viaţa ei profesională are şi o importantă dimensiune civică.

Cele două invitate au vorbit despre poveştile lor de succes, despre curaj, viziune şi inspirație. În acest context, li s-au alăturat sucevenii Cristina David, Manuela David, Sorin Avram și Ștefan Mandachi.

Evenimentul a avut și o componentă caritabilă: participanții au putut face donații pentru micuța Larisa, fetița care este sub tratament medical și care a rămas fără mamă, în urma unui tragic accident de circulație, petrecut în Suceava, în toamna anului trecut.

„Femei de succes! Performanţă la superlativ!” a fost un prilej de socializare și o bucurie de primăvară pentru comunitatea suceveană. Alexandra Cuza, cunoscută de publicul sucevean drept Alex Pattie, a susţinut un minirecital. Tânăra a impresionat cu vocea ei şi juriul concursului Vocea României.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţa SEVA, Televiziunea Intermedia Suceava, Novaoptic, Shopping City Suceava, Monitorul de Suceava, alături de alţi parteneri şi sponsori.