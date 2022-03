Una dintre cele mai simpatice Războinice de la „Survivor România”, reality show-ul Pro TV a fost, cu siguranță, Elena Matei (23 de ani), cheful din jungla dominicană. Se știe că aceasta a mai participat la un show gastronomic, iar acesta a fost al doilea concurs TV al său. Click! a stat de vorbă cu Elena Matei, despre parcursul la Survivor și despre cine este femeia luptătoare și concurenta din cea mai urmărită emisiune TV.Click!: Ești una dintre razboinicele devenite faimoase datorită farmecului tău. Crezi că acest reality show îți va schimba viața?

Elena Matei: Cu siguranță, experiența Survivor și-a pus amprenta pe mine, iar viața mea nu o să mai fie la fel. Sunt conștientă de tot ce mi-a adus acest reality show până acum, urmează să aplic tot ce am acumulat până în acest punct.

A fost un șoc pentru mulți dintre telespectatori că ai ieșit din competiție. Te așteptai?

Sincer, nu mă așteptam să părăsesc competiția în acest punct, nu mă așteptam să fiu nici atât de iubită, dar așa a fost să fie. Toate se întâmplă cu un scop. Mi-aș fi dorit totuși ca experiența mea la Survivor să țină mai mult.

Câte kilograme ai slăbit în Republica Dominicană?

Am slăbit aproximativ 4-5 kilograme pe insulă, dar le-am recuperat destul de repede. Corpul meu a asimilat tot ce am mâncat, de la 38 kilograme am ajuns la aproape 47 kilograme.

