Elon Musk are cinci copii doar cu prima soție, autoarea de origine canadiană Justine Wilson, însă pare-se că nu are o relație de invidiat cu toți. Fiica sa transsexuală în vârstă de doar 18 ani a înaintat o cerere oficială prin care vrea să își schimbe numele, în conformitate cu identitatea de gen pe care o are acum, potrivit click.ro.

Dar asta nu este tot! Potrivit documentelor încărcate pe PlainSite.org, platforma oficială, se pare că tânăra a depus o cerere de schimbare a prenumelui la tribunalul din Los Angeles. Petiția, semnată pe data de 18 aprilie, relevă că tânăra, proaspăt majoră, își exprimă dorința de a deveni Vivian Jenna Wilson, cu acte în regulă.

Astfel, putem observa că fata, născută Xavier Alexander Musk, vrea să rupă orice legătură cu tatăl său și vrea să ia numele de familie al mamei. La un moment dat, tânăra a declarat, cu vehemență: „Nu mai locuiesc și nici nu vreau să mai am vreo legătură cu tatăl meu biologic, în orice fel, sub orice formă”, semn că relația dintre cei doi nu este deloc una bună, notează sursa citată.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/elon-musk-renegat-de-copii-fiica-sa-vrea-sa-638825.html