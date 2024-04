Un enoriaș sucevean a fost felicitat de către IPS Calinic pentru inițiativa sa de a îngropa crucea de lemn cu care a fost dus la groapă tatăl său pe mormântul acestuia. Enoriașul era stresat pentru că ar fi putut fi acuzat de profanare de morminte. „Înaltpreasfințite Părinte Calinic, vă rog să mă lămuriți și pe mine într-o problemă, eu la mormântul tatălui meu am făcut o cruce mare din mozaic, cum sunt acum prin cimitire, știți și dumneavoastră de care. Ce vreau să vă întreb, crucea de lemn ce a avut-o la mormânt, cea cu care l-am dus la groapă, am pus-o în mormântul lui, mai exact am săpat pe mormânt o groapă cam de vreo 20, 30 cm și am băgat-o acolo și am astupat-o. Am procedat bine că am făcut așa, nu am făcut cumva profanare? Întreb și pentru că nu am făcut din răutate pentru a-mi bate joc de Sfânta Cruce și asta pentru că nu voiam să o arunc sau să o las de izbeliște pe undeva, din păcate sunt pline cimitirele de cruci de lemn aruncate la tomberoanele de prin cimitir sau rupte și lăsate aruncate pe jos, scopul meu a fost tocmai de a nu o profana și am băgat-o în mormânt ca să putrezească acolo, așa am auzit că s-ar face în acest caz, se îngroapă în mormântul celui ce a adormit…Vreau să mă lămuriți dacă am procedat corect sau nu și dacă nu, ce ar trebui să fac, să o dezgrop și să o pun în altă parte, nu mi s-a părut corect să o las aruncată pe mormânt pentru că-i mai ușor de profanat lăsată deasupra pe mormânt, dar nici nu am avut cum să o prind de cea de mozaic că nu aveam loc!”, a întrebat enoriașul.

”Felicitări pentru inițiativă!”, a i-a răspuns IPS Calinic.