Un enoriaș sucevean este nemulțumit că preoții nu săvârșesc corect Taina Sfântului Botez prin întreită afundare. El a cerut arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic să remedieze problema. ”Înaltpreasfințite Calinic, am văzut la răspunsurile date la această rubrică în legătură cu Taina Sfântului Botez că uneori îi apărați pe preoții care nu săvârșesc sfânta taină corect, canonic, după Tradiția Bisericii Ortodoxe! Am văzut că întrebările vi s-au pus de către părinții sau nașii de botez care v-au rugat să îndreptați această neregulă canonică a săvârșirii Sfântului Botez prin turnare/stropire/afundare până la gât și apoi turnare pe cap. De ce preoții nu săvârșesc taina corect prin întreită afundare corectă și canonică dacă li se solicită de către părinți și nași (din comoditate, frică, frica de presă, călcăm rânduiala canonică pentru că ne este frică că ne critica presa și pe Facebook, unde mai este curajul muceniciei de care trebuie să dăm dovadă toți). Eu știu că botezul prin turnare sau stropire se face doar în cazuri cu totul excepționale, când există pericolul de moarte, dar în 99% din botezurile copiilor nu există motiv canonic să se săvârșească prin turnare sau stropire și totuși se face, chiar și când părinții sau nașii solicită un botez necanonic, preotul este suveran atunci pentru că răspunde de suflet și ar trebui să se opună și să facă botezul canonic cu toată insistența părinților dacă aceștia nu prezintă un certificat medical care să arate o afecțiune medicală. Eu am citit în PATERIC cum la un AVVĂ a fost adus un demonizat și când a fost întrebat părintele de ce a fost cuprins de demon răspunsul a fost acesta: „nu a fost botezat corect prin întreita afundare și diavolul a găsit o portiță să intre în el”… Fiul meu a botezat un băiețel în urmă cu 4 ani și deși și el ca naș, cât și părinții au solicitat botez canonic prin întreita afundare, preotul l-a făcut prin turnare, mâhnindu-i pe toți, de ce nu se îndreaptă această practică necanonică la nivel de Sinod, văd că tot mai mult împrumutăm din obiceiurile ……!!!”,a scris enoriașul.

”Când eu însumi am săvârșit Taina Sfântului Botez, am săvârșit-o prin afundare. Așa că în legătură cu Taina Sfântului Botez nu este nimic de adăugat. Fiecare săvârșitor este responsabil pentru cum săvârșește slujbele Bisericii. Că în unele situații limită, acel 1% despre care faceți vorbire, preotul este nevoit să săvârșească Taina Sfântului Botez prin stropire, este adevărat. Ce să faci cu un copil născut prematur, pus în incubator și care este la un pas de moarte? Îl stropești cu agheasmă, rostind formula Botezului, și dacă are zile de la Dumnezeu, îi completezi ulterior slujba. Sunt situații și situații. Așadar este nevoie de o minimă înțelegere din partea celor care critică. Mai bine s-ar ruga să fie cât mai puține astfel de cazuri”, a răspuns IPS Calinic.