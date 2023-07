Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, consideră că Taina botezului ”prin turnare” este validă doar în anumite situații. ”Preotul este principalul responsabil în săvârşirea Tainei Sfântului Botez. Dacă sfinţia sa, la momentul Botezului, consideră că trebuie făcut prin turnare, probabil că are motive întemeiate în acest sens (copil născut prematur, cu probleme majore de sănătate, copii născuți în urma conceperii in-vitro, cu o constituție mai fragilă, persoane aflate la vârsta maturității sau pe patul de moarte, cerbicia părinților etc.) şi atunci Taina este validă. Preotul trebuie să se facă, asemenea Sfântului Apostol Pavel, tuturor toate, ca, în orice chip, să mântuiască pe unii (I Corinteni 9, 22). În Bucovina, pe alocuri, Botezul se face doar prin turnare, ca o reminiscență din vremea când Bucovina a fost sub diferite ocupații, însă aceasta nu știrbește din validitatea Tainei. Desigur, este de preferat respectarea cu sfințenie a prevederilor liturgice”, a explicat ierarhul.