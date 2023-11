Mai mulți enoriași suceveni s-au declarat revoltați că arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a acceptat să oficieze slujba de sfințire a Cazinoului din Vatra Dornei. ”Vă trimit o întrebare, cum puteți accepta sfințirea cazinoului din Vatra Dornei? Creștinii se smintesc să vă vadă acolo! Nu credeți că e împotriva credinței să acceptăm jocurile de noroc (care e sic! de la diavol)?”, au întrebat enoriașii nemulțumiți.

„Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei despre care faceți vorbire nu a avut niciodată statutul unui cazinou, deoarece în interiorul lui nu s-au jucat niciodată jocuri de noroc, ci a funcționat ca un spațiu de recreere, în care se organizau diferite activități cultural-artistice. După renovare și redeschidere, cazinoul va funcționa drept centru muzeal multicultural. Așadar, voi sfinți acest centru”, a răspuns IPS Calinic.